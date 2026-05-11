OroArezzo 2026 Rauti | Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana simbolo del miglior Made in Italy

Durante l’evento OroArezzo 2026, un rappresentante ha dichiarato che la città di Arezzo si conferma come il centro principale dell’eccellenza orafa italiana, rappresentando un simbolo del miglior Made in Italy nel settore. La manifestazione si svolge in questa città e mette in mostra le produzioni e l’artigianato locale. La presenza e le parole di questa figura sono state riportate in diverse fonti ufficiali dell’evento.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – . “Onorata di visitare la 45a Edizione della Fiera OroArezzo 2026 eccellenza B2B delle manifatturiere italiane ed internazionali di settore che riunisce i buyer di 59 Paesi del Mondo e circa 700 espositori tra italiani e stranieri. Arezzo - la “Città dell’oro” - è un concentrato straordinario di una filiera che va dalle grandi aziende ai piccoli laboratori e che contribuisce in modo determinante all’export italiano in questo settore”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, oggi ad Arezzo tra gli stand della Fiera, la più rilevante tra gli appuntamenti del settore orafo nazionale e vetrina dell’eccellenza produttiva del Made in Italy.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - OroArezzo 2026, Rauti: “Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Premio alle Eccellenze dell’Agro-Alimentare. La miglior espressione del Made in ItalyMartedi 5 maggio 2026 alle ore 10:30 nella Sala della Loggia al Maschio Angioino, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il... Leggi anche: Frescobaldi: "Un simbolo del made in Italy" Si parla di: Antonio Rauti è il nuovo presidente della Casa di Riposo Fossombroni; Bonelli, Saccardi, Borgonzoni e Rauti. Il lunedì da leoni della politica. OroArezzo 2026, Rauti: Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy lavocedelpatriota.it/oroarezzo-2026… via @vocedelpatriota x.com OroArezzo 2026, Rauti: Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in ItalyArezzo, 11 maggio 2026 – OroArezzo 2026, Rauti: Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy. Onorata di visitare la 45a Edizione della Fiera OroArezzo 2026 ... lanazione.it