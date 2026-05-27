Nella casa circondariale di Castrovillari si è svolto un evento promosso dall’Associazione Jole Santelli, con focus su inclusione, dignità e riscatto. La manifestazione ha portato persone e volontari in passerella, sottolineando il valore dell’integrazione e del rispetto. La partecipazione ha coinvolto detenuti e visitatori, creando un momento di confronto e riflessione sul tema. L’iniziativa ha evidenziato l’impegno per promuovere l’umanità all’interno delle strutture penitenziarie.

Inclusione, dignità e riscatto al centro dell’evento promosso dall’Associazione Jole Santelli nella Casa circondariale di Castrovillari.. Alla Casa circondariale di Castrovillari, questa mattina, la moda ha smesso di essere spettacolo per diventare racconto umano, incontro, possibilità. L’evento “Oltre”, promosso dall’ Associazione Jole Santelli con il sostegno della Regione Calabria e la direzione artistica di Claudio Greco, ha trasformato la passerella in un luogo di partecipazione autentica, dove detenute e ragazzi autistici del progetto “Modelli si nasce” hanno condiviso la scena con naturalezza e coraggio. Una sfilata che ha parlato di identità, libertà e riscatto, restituendo alla moda la sua funzione più profonda: dare voce a chi spesso non ne ha. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Oltre porta in passerella inclusione e riscatto a Castrovillari

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