Tezenis porta in passerella bandane animalier e lurex per un' estate instagrammabile

Nel quartier generale del Gruppo Oniverse si è svolta una sfilata dove sono state presentate le nuove proposte per l'estate 2026, tra cui bandane, tessuti animalier e dettagli lurex. L’evento ha coinvolto modelli e addetti ai lavori, con una passerella dedicata alle creazioni della collezione Mare. La linea include capi e accessori pensati per un’estate che si può condividere sui social.

Una sfilata-show suddivisa per uscite tematiche: all'inizio i toni caldi ispirati alla terra, quelli acquatici rubati alle profondità marine, senza dimenticare le sfumature neutre ed eleganti, così come le nuance più vivaci e pop, da portare senza soluzione di continuità dai festival agli aperitivi a bordo piscina. Un'alternanza di bikini e interi, triangoli e balconcini, trikini, push-up e fasce, ma anche tanti fuoriacqua e accessori studiati per completare il look. Oltre alla palette cromatica avvolgente, tante le lavorazioni materiche ad arricchire i modelli: come il piqué, il rib e l'iconico crinkle. Questi tessuti 3D hanno regalato profondità alle silhouette, alternandosi a bagliori shiny e riflessi in lurex che catturavano le luci dei riflettori.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tezenis porta in passerella bandane, animalier e lurex per un'estate instagrammabile Notizie correlate Tezenis accende l’estate 2026: sfilata?evento a VeronaTezenis inaugura la stagione mare 2026 con una sfilata?evento a Verona: colori, performance, ospiti vip e una collezione ispirata alla natura VERONA... Leggi anche: Una gita fuori porta al Parc Animalier D'Introd, ingressi scontati con ShopToday