‘Oltre’ nel carcere di Castrovillari l’evento di moda e inclusione dedicato a Jole Santelli
Mercoledì 27 maggio alle 11 si svolge nel carcere di Castrovillari l’evento di moda e inclusione intitolato ‘Oltre’. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Jole Santelli con il supporto della Regione Calabria e è curata artisticamente da Claudio Greco. La manifestazione si svolge all’interno della Casa circondariale e mira a promuovere un momento di sensibilizzazione e integrazione attraverso l’arte e la moda.
(Adnkronos) – Si terrà mercoledì prossimo, 27 maggio, alle 11 alla Casa circondariale di Castrovillari 'Oltre', l’evento moda promosso dall’Associazione Jole Santelli con il sostegno della Regione Calabria e la direzione artistica di Claudio Greco. Una manifestazione pensata per celebrare inclusione, diversità e valorizzazione della persona attraverso il linguaggio universale della moda, trasformando la passerella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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