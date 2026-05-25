‘Oltre’ nel carcere di Castrovillari l’evento di moda e inclusione dedicato a Jole Santelli

Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio alle 11 si svolge nel carcere di Castrovillari l’evento di moda e inclusione intitolato ‘Oltre’. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Jole Santelli con il supporto della Regione Calabria e è curata artisticamente da Claudio Greco. La manifestazione si svolge all’interno della Casa circondariale e mira a promuovere un momento di sensibilizzazione e integrazione attraverso l’arte e la moda.