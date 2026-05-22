Ai domiciliari ma con stupefacenti e oltre mezzo chilo di esplosivi | 37enne in carcere

Un uomo di 37 anni, ristretto agli arresti domiciliari per precedenti, è stato arrestato e portato in carcere dopo essere stato trovato in possesso di stupefacenti e oltre mezzo chilo di materiale esplosivo. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe proseguito l’attività di spaccio, offrendo diversi tipi di sostanze per soddisfare le richieste dei clienti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di droga e esplosivi e alla successiva detenzione del soggetto in carcere.

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