Ai domiciliari ma con stupefacenti e oltre mezzo chilo di esplosivi | 37enne in carcere

Da lecceprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni, ristretto agli arresti domiciliari per precedenti, è stato arrestato e portato in carcere dopo essere stato trovato in possesso di stupefacenti e oltre mezzo chilo di materiale esplosivo. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe proseguito l’attività di spaccio, offrendo diversi tipi di sostanze per soddisfare le richieste dei clienti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di droga e esplosivi e alla successiva detenzione del soggetto in carcere.

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COPERTINO – Avrebbe continuato a spacciare sostanze stupefacenti, peraltro con un’offerta variegata, in grado di soddisfare ogni esigenza della “clientela”, pur trovandosi ristretto già ai domiciliari per precedenti vicende. In tutto ciò, non sarebbe mancato anche altro. In particolare, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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