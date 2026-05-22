Ai domiciliari ma con stupefacenti e oltre mezzo chilo di esplosivi | 37enne in carcere
Un uomo di 37 anni, ristretto agli arresti domiciliari per precedenti, è stato arrestato e portato in carcere dopo essere stato trovato in possesso di stupefacenti e oltre mezzo chilo di materiale esplosivo. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe proseguito l’attività di spaccio, offrendo diversi tipi di sostanze per soddisfare le richieste dei clienti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di droga e esplosivi e alla successiva detenzione del soggetto in carcere.
COPERTINO – Avrebbe continuato a spacciare sostanze stupefacenti, peraltro con un’offerta variegata, in grado di soddisfare ogni esigenza della “clientela”, pur trovandosi ristretto già ai domiciliari per precedenti vicende. In tutto ciò, non sarebbe mancato anche altro. In particolare, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
TG7 Basilicata News. Camorra 21arresti fine incubo. Arrestato il ladro seriale. Progetto Monticchio
Sullo stesso argomento
L'appartamento era diventato un supermarket della droga: oltre un chilo e mezzo di stupefacenti in casaLa Polizia locale di Rimini ha eseguito nella serata di lunedì, 18 maggio, un'operazione di polizia giudiziaria nel quartiere di Viserba, conclusasi...
Leggi anche: Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti
#GdiF #Roma traffico di sostanze stupefacenti sul Lido di Ostia. Smantellato sodalizio criminale in una delle più importanti e strutturate piazze di spaccio della zona. Eseguite 24 custodie cautelari in carcere e 2 ai domiciliari. #NoiconVoi x.com
+++SORPRESO CON DOSI DI COCAINA, TENTA DI LIBERARSENE MA VIENE FERMATO DALLA POLIZIA DI STATO. 36ENNE DI VILLA CASTELLI AI DOMICILIARI PER SPACCIO DI STUPEFACENTI+++ Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territ facebook
È ai domiciliari, ma lo sorprendono al Corso Garibaldi: nei guai 34enne. Un arresto e una denuncia per drogaNell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto e coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Benevento e finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, d ... ntr24.tv
Ai domiciliari ma con chili di stupefacenti. Nuovo arrestoÈ stato arrestato nuovamente dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia un 35enne residente sul litorale romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, trovato in possesso di 5,3 ... rainews.it