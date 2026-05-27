Al Teatro Burlesque si svolge lo spettacolo “Oltre Le Note”, che combina musica, teatro e immagini. Lo spettacolo propone un viaggio emozionale che supera il semplice ascolto, attraverso una performance che coinvolge diversi mezzi espressivi. La rappresentazione si svolge in un ambiente dedicato alla sperimentazione artistica, offrendo un’esperienza multisensoriale ai presenti. La produzione è stata presentata recentemente al teatro, attirando un pubblico interessato a un approccio innovativo all’arte performativa.

Musica, teatro e immagini in un viaggio emozionale oltre il suono al Teatro Burlesque con lo spettacolo “Oltre Le Note”. Il Teatro Burlesque presenta “Oltre Le Note”, uno spettacolo intenso e coinvolgente che fonde musica, parola, interpretazione scenica e contenuti multimediali in un’esperienza artistica immersiva. “Oltre Le Note” è un viaggio interiore in cui la musica non rappresenta il punto di arrivo, ma il punto di partenza. Attraverso atmosfere evocative, monologhi, interpretazioni vocali e suggestioni visive, lo spettacolo accompagna il pubblico dentro emozioni universali: fragilità, memoria, desiderio, rinascita e connessione umana. Ogni performance si intreccia con le altre in una narrazione continua, trasformando il palco in uno spazio sospeso tra realtà e percezione emotiva. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Oltre Le Note”, al Teatro Burlesque un viaggio emozionale oltre il suono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Al Teatro Burlesque arriva “Oltre Le Note”: musica, teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazioneIl 29 maggio 2026 alle 20:30, al Teatro Burlesque di Caivano, si terrà “Oltre Le Note”.

Leggi anche: Al via l'Altro Suono festival: all'Arena "Il viaggio di Ziryab", al Comunale l'incontro "Dentro le note"

Temi più discussi: Al Teatro Burlesque arriva Oltre Le Note: musica, teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazione; Oltre le note, musica, teatro e immagini in un viaggio emozionale oltre il suono - Napoli; Al Teatro Burlesque arriva Oltre Le Note | musica teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazione; Music news: le ultime notizie sulla musica aggiornate in tempo reale di oggi • mercoledì 27 maggio 2026.

Al Teatro Burlesque arriva Oltre Le Note: musica, teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazioneNon un semplice concerto, né una rappresentazione teatrale nel senso tradizionale del termine. Oltre Le Note, in programma il 29 maggio 2026 alle ore 20:30 al Teatro Burlesque di Caivano (Via Sant’A ... napolitoday.it

Oltre le note, musica, teatro e immagini in un viaggio emozionale oltre il suonoIl Teatro Burlesque presenta Oltre Le Note, uno spettacolo intenso e coinvolgente che fonde musica, parola, interpretazione scenica e contenuti multimediali ... napolivillage.com