Al via l' Altro Suono festival | all' Arena Il viaggio di Ziryab al Comunale l' incontro Dentro le note

Il festival musicale Altro Suono inizia sabato 11 aprile alle 20.30 presso il Cinema Arena di Modena, situato in viale A. Tassoni 8. La prima serata prevede la proiezione di

Si apre l’Altro Suono festival sabato 11 aprile alle 20.30 al Cinema Arena (viale A. Tassoni 8, Modena) con Il viaggio di Ziryab. Lo spettacolo, presentato in una versione inedita e in prima rappresentazione, è firmato da Jamal Ouassini (violino, voce e percussioni) in scena a fianco di Vaghelis. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Al Fazioli Showroom, il recital di Zarina Shimanskaya è stato un viaggio attraverso le infinite possibilità del suono pianisticoNel silenzio raccolto del Fazioli Showroom, il recital di Zarina Shimanskaya del 20 febbraio 2026, si è dispiegato come un viaggio attraverso le...

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Al via ’L’Altro Suono’. Non solo lirica, anche recital e concertiIl suggestivo Cortile del Melograno, nel cuore del centro storico di Modena, accoglierà da domenica sera la rassegna estiva del Teatro Comunale Pavarotti Freni, con la seconda parte del festival ... quotidiano.net

Lu Santu Lazzaru a Tuglie C’è un suono che, più di ogni altro, annuncia la Pasqua nelle nostre strade: è il ritmo antico de Lu Santu Lazzaru. Ma quest’anno, quel canto ha avuto un’eco ancora più profonda tra le mura dell’Unione Servizi Volontari di Tugli - facebook.com facebook