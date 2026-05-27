Nel carcere femminile di Bollate sono state effettuate più di 500 visite specialistiche e screening oncologici grazie a un progetto della Fondazione Libellule Insieme ETS, diretto dalla dottoressa Paola Martinoni. L'iniziativa ha portato servizi medici all’interno della struttura, offrendo assistenza sanitaria alle detenute. La presenza di questi controlli rappresenta un intervento volto a garantire l’accesso alle cure e a promuovere l’inclusione delle donne detenute nel sistema sanitario.

pt-calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)2)"> La salute femminile non dovrebbe fermarsi davanti a un cancello. Eppure accade spesso che proprio nei contesti più fragili – come il carcere – prevenzione, diagnosi precoce e cura diventino più difficili da raggiungere. È da questa consapevolezza che nasce “Cura oltre le mura – Percorso Inclusione Salute”, il progetto promosso da Fondazione Libellule Insieme ETS all’interno della Casa di Reclusione femminile di Casa di Reclusione di Milano Bollate. Un’iniziativa che in un anno ha realizzato oltre 500 visite specialistiche ed esami di screening dedicati alle detenute, al personale femminile e alle agenti di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre 500 visite specialistiche e screening oncologici nel carcere femminile di Bollate grazie al progetto di Fondazione Libellule Insieme ETS guidata dalla dottoressa Paola Martinoni: quando la cura diventa inclusione e dignità

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