Cura oltre le mura | al carcere femminile di Bollate un progetto sulla prevenzione

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Comunità e prevenzione. Questi i due concetti più ricorrenti nella conferenza stampa di oggi tenuta all’interno della Casa di Reclusione femminile di Milano Bollate, in onore del progetto “Cura oltre le Mura – Percorso Inclusione Salute”, promosso da Fondazione Libellule Insieme. Una conferenza in cui si è parlato di tutto, dalla tutela della salute delle detenute alla prevenzione oncologica, in un contesto dove l’accesso alle cure risulta molto spesso limitato. Al carcere di Bollate è stato allestito un parterre con diverse figure specializzate. A introdurre la conferenza è stato Giorgio Leggieri, direttore del carcere: “Qui abbiamo 1600 detenuti, quasi 200 donne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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