Comunità e prevenzione. Questi i due concetti più ricorrenti nella conferenza stampa di oggi tenuta all’interno della Casa di Reclusione femminile di Milano Bollate, in onore del progetto “Cura oltre le Mura – Percorso Inclusione Salute”, promosso da Fondazione Libellule Insieme. Una conferenza in cui si è parlato di tutto, dalla tutela della salute delle detenute alla prevenzione oncologica, in un contesto dove l’accesso alle cure risulta molto spesso limitato. Al carcere di Bollate è stato allestito un parterre con diverse figure specializzate. A introdurre la conferenza è stato Giorgio Leggieri, direttore del carcere: “Qui abbiamo 1600 detenuti, quasi 200 donne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Cura oltre le mura": al carcere femminile di Bollate un progetto sulla prevenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Real Reason This Is The Rated Movie In History! | The Shawshank Redemption Review | BNR OK

Sullo stesso argomento

‘Cura oltre le mura’: la prevenzione oncologica nel carcere femminile di Milano BollateMilano, 21 maggio 2026 – Oltre 500 visite ed esami specialistici realizzati in un anno e un percorso concreto di prevenzione, cura e consapevolezza:...

Il mare oltre le mura dell’ospedale: al Circolo Velico Sferracavallo si chiude il progetto per i piccoli malati di tumoreIl mare che cura e che libera la fantasia diventa realtà per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico Di...

‘Cura oltre le mura’: la prevenzione oncologica nel carcere femminile di Milano BollateOltre 500 visite specialistiche e screening in un anno a detenute, personale femminile e agenti di polizia penitenziaria nel progetto promosso da Fondazione Libellule per il diritto alla salute anche ... quotidiano.net

Zita. La straordinaria santità vissuta in casa con la porta sempre aperta ai bisognosi (a cura di Matteo Liut). È tra le mura domestiche, nelle relazioni quotidiane, nelle pieghe della vita ordinaria che si rivela la profondità della vita divina, la ricchezza dell’amore x.com

Leguminosa Off, tre appuntamenti tra storia: terra e sapori per scoprire Napoli oltre le mura anticheTre camminate lente attraverso i percorsi storici di Napoli, tre legumi Presidio Slow Food, tre degustazioni curate dai produttori. Prende forma, nei sabato ... napolivillage.com