Nel carcere femminile di Milano Bollate, nel corso di un anno sono state effettuate oltre 500 visite ed esami specialistici dedicati alla prevenzione oncologica. L’iniziativa, denominata “Cura oltre le mura”, ha coinvolto le detenute in programmi di screening e controlli medici specifici. Si tratta di un intervento che mira a migliorare la diagnosi precoce di patologie tumorali, offrendo loro un’opportunità di monitoraggio e assistenza sanitaria all’interno del carcere.

Milano, 21 maggio 2026 – Oltre 500 visite ed esami specialistici realizzati in un anno e un percorso concreto di prevenzione, cura e consapevolezza: sono questi i risultati del progetto ‘ Cura oltre le mura – Percorso Inclusione Salute ’, promosso da Fondazione Libellule Insieme all’interno della Casa di Reclusione femminile di Milano Bollate. Oltre alle detenute, il programma ha coinvolto attivamente anche il personale femminile della struttura e le agenti di polizia penitenziaria, riconoscendone il ruolo e le condizioni di lavoro complesse, che spesso limitano il tempo dedicato alla salute personale e portando la prevenzione oncologica in un contesto dove l’accesso alle cure e l’attenzione alla salute risultano spesso limitati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Cura oltre le mura’: la prevenzione oncologica nel carcere femminile di Milano Bollate

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CUORE E CURA: DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

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