Oltre 375mila alunni con disabilità +5% in un anno | in dieci anni la quota è raddoppiata Certificazione sì ma non per tutti | il 98% dei casi è in regola l’1,5% riceve sostegno senza titolo in attesa di diagnosi
Negli ultimi dieci anni, il numero di studenti con disabilità iscritti alla scuola è più che raddoppiato, raggiungendo oltre 375.000 unità, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Attualmente, il 98% di questi studenti ha una certificazione ufficiale, mentre l’1,5% riceve sostegno senza aver ancora ottenuto una diagnosi formale. Dieci anni fa, gli studenti con sostegno rappresentavano solo il 2,6% della popolazione scolastica.
Fino a dieci anni fa, parlare di inclusione scolastica significava confrontarsi con una realtà di nicchia: gli studenti con sostegno erano il 2,6% della popolazione scolastica. Oggi quella quota è arrivata al 4,8%. Tradotto in cifre assolute: quasi 377mila alunni, 18mila in più rispetto all’anno scorso. Un incremento del 5% in un solo anno, che gli esperti dell’ISTAT definiscono “costante” e destinato probabilmente a proseguire. La domanda che molti genitori e insegnanti si pongono è: perché questo boom? Le cause, spiega il rapporto, sono principalmente tre. La prima è una maggiore capacità diagnostica: si riconoscono meglio condizioni che una volta venivano liquidate come “fatica di apprendimento” o “carattere difficile”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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