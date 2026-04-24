Percorsi sostegno INDIRE rinuncia al titolo estero valida anche senza aver frequentato il primo ciclo ma solo per casi eccezionali le parole di Pittoni

Un rappresentante ha dichiarato che la rinuncia al titolo estero è valida anche senza aver frequentato il primo ciclo, ma solo in casi eccezionali. La misura mira a evitare disparità di trattamento tra i candidati e a prevenire eventuali pregiudizi. Questa decisione riguarda i percorsi di sostegno promossi dall’ente di formazione, e le parole sono state pronunciate in una dichiarazione ufficiale per chiarire la posizione ufficiale.

“Al fine di non ingenerare disparità di trattamento né arrecare pregiudizio alcuno a quei candidati che, pur avendo già formalizzato la propria rinuncia al riconoscimento del titolo estero, non hanno partecipato alla prima edizione dei percorsi INDIRE sostegno né conseguito il relativo titolo di specializzazione per nessun ordine e grado, è da ritenere comunque valida,. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Percorsi sostegno INDIRE per specializzati estero, entro il 16 marzo rinuncia ad istanza riconoscimento. Le due modalitàPercorsi sostegno IndireUniversità: una corsa contro il tempo per garantire il conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2026. Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: TFA Sostegno o INDIRE: Guida alla scelta; TFA Sostegno 2026: Guida operativa all'XI Ciclo; TFA Sostegno 2026 costi: l’analisi dettagliata di ogni voce di spesa dell’XI Ciclo; Esami Indire sostegno non superati dopo rinuncia al titolo estero: cosa succede nella GPS?. Sostegno INDIRE, Pittoni annuncia la riapertura delle iscrizioni per i soprannumerari con specializzazione esteraRiapertura iscrizioni INDIRE sostegno. Mario Pittoni ha annunciato con un post su Facebook che per i docenti soprannumerari con specializzazione estera sul sostegno, INDIRE la prossima settimana riap ... tecnicadellascuola.it I nuovi corsi di specializzazione per il sostegno rispetteranno il fabbisogno di docentiIl ministero dell'Università ha fissato a quota 30.241 i percorsi per l'anno scolastico 2025/26. Per Cisl scuola si tratta di una cifra «soddisfacente» ... avvenire.it Con il sostegno del Comune, la rete associativa propone percorsi settimanali e iniziative stagionali dedicate a benessere, inclusione, socialità, valorizzazione del territorio e prevenzione - facebook.com facebook