Oltre 15 kg di rifiuti raccolti a Sansepolcro in occasione della tappa di Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio, a Sansepolcro, 40 volontari hanno raccolto oltre 15 kg di rifiuti in occasione dell’evento “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s. Sono stati riempiti 15 sacchi di plastica, vetro e altri materiali. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse età, che hanno partecipato alla pulizia delle strade e delle aree pubbliche della città. L’evento si è svolto nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione ambientale promosso dall’azienda di fast food.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – 15 sacchi per oltre 15 kg di rifiuti raccolti da 40 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a S ansepolcro domenica 24 maggio. Una giornata – organizzata con il patrocinio del Comune - dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. All’attività di riqualificazione, che ha interessato via del Malpasso e le aree parcheggi della zona commerciale adiacente, hanno preso parte i dipendenti del ristorante McDonald’s di Sansepolcro in via Maestri del Lavoro e i volontari locali di AC Città di Castello Calcio, Avis Sansepolcro e Eco Camminatori Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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