Oltre 15 kg di rifiuti raccolti a Sansepolcro in occasione della tappa di Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, a Sansepolcro, 40 volontari hanno raccolto oltre 15 kg di rifiuti in occasione dell’evento “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s. Sono stati riempiti 15 sacchi di plastica, vetro e altri materiali. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse età, che hanno partecipato alla pulizia delle strade e delle aree pubbliche della città. L’evento si è svolto nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione ambientale promosso dall’azienda di fast food.