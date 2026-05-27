Dopo aver lanciato il singolo Drop Dead, Olivia Rodrigo annuncia la tracklist del nuovo album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, in uscita il 12 giugno. Il terzo lavoro in studio della pop star arriva a tre anni di distanza da Guts (2023) e cinque dall’acclamatissimo debutto di Sour, (2021). Dall’album descritto come sperimentale e “ricco di canzoni d’amore malinconiche” dalla stessa popstar, sono stati estratti i singoli Drop Dead e The Cure. Il nuovo progetto discografico ruoterà sui sentimenti di gelosia e nostalgia scaturiti dalla sua prima relazione importante.A poco più di due settimane dalla pubblicazione dell’album, la Rodrigo ha rivelato la tracklist con un post su Instagram, mostrano un’immagine nella quale sono presenti i titoli dei tredici bran suddivisi in due sezioni: Girl So In Love e You Seem Pretty Sad. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo ha svelato su Instagram la tracklist del nuovo album

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olivia Rodrigo Has Cleared Her Instagram

Notizie e thread social correlati

Serena Brancale ha svelato la tracklist del nuovo album “Sacro”Serena Brancale ha annunciato la tracklist del suo nuovo album intitolato “Sacro”.

Kanye West ha svelato la tracklist del nuovo album Bully: “Non conterrà intelligenza artificiale”Il rapper ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, intitolato Bully, che non includerà l’utilizzo di intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Hailey Bieber ha appena scelto il colore di bikini che vedremo ovunque nell’estate 2026; Disney Upfront Us 2026 – la Line Up completa del nuovo showcase Disney; Olivia Rodrigo: il titolo del nuovo singolo è un omaggio ai The Cure?; Stranger Things, il destino di Undici sarà svelato tra 20 anni?.

Olivia Rodrigo ha indossato Versace su misura al Met Gala 2022 [3642 x 3000] reddit

Olivia Rodrigo ha svelato su Instagram la tracklist del nuovo albumDopo aver lanciato il singolo Drop Dead, Olivia Rodrigo annuncia la tracklist del nuovo ... msn.com

Olivia Rodrigo ha svelato la tracklist del nuovo albumOlivia Rodrigo ha svelato la tracklist del suo prossimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, in uscita il prossimo 12 giugno, che fa seguito a Sour (leggi qui la recensione) del 2021 e ... rockol.it