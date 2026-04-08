Serena Brancale ha annunciato la tracklist del suo nuovo album intitolato “Sacro”. Dopo quattro anni dall’ultimo lavoro, la cantante si prepara a tornare sulle scene, portando in tour le sue canzoni dal vivo in diverse città italiane. La presentazione del progetto musicale è stata accompagnata da dettagli sulla composizione e le collaborazioni presenti nel disco, che sarà disponibile nelle prossime settimane.

A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltre confine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale svela la tracklist e i featuring del suo attesissimo nuovo album: Sacro in uscita venerdì 10 aprile All’interno del quarto lavoro in studio ci sarà anche Al Mio Paese, il nuovo singolo che vede la partecipazione oltre che di Delia, anche di Levante, pubblicato lo scorso venerdì 3 aprile e attualmente alla prima posizione su Youtube con il videoclip. Un brano che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Serena Brancale ha svelato la tracklist del nuovo album “Sacro”

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Serena Brancale - BÉSAME MUCHO feat. Gregory Porter, DELIA (Visual Video)

Temi più discussi: Serena Brancale, ritorno a casa con Al mio paese (insieme a Delia e Levante). E con Sacro porta la sua musica anche a Londra; Ditonellapiaga: da Sanremo all'album. C'è anche Snoop Dogg; New Music Friday 3 aprile 2026: pagelle, da Sarah Toscano a Serena Brancale; Sanremo 2027, Arisa fa dietrofront su Stefano De Martino: Non posso essere contro. E gli manda un messaggio (sorprendente).

Serena Brancale svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album SacroLa storia di Serena Brancale prende forma ed evolve costantemente per dare spazio a tutte le sue anime. Studio, ricerca e sperimentazione si riflettono così negli ospiti all’interno di Sacro. italpress.com

Al mio paese: testo e significato della canzone di Serena Brancale (con Levante e Delia) sulla nostalgia di chi lascia il proprio paeseLe tre artiste, reduci da Sanremo 2026, hanno unito i loro talenti per raccontare in musica l'esperienza del tornare nel luoghi d'origine quando si vive altrove ... elle.com

Inno dell'estate al sud Criticatissimo il nuovo brano di Serena Brancale,Levante e Delia. "Racconta il Sud come tutti vogliono immaginarlo, ma non per quello che realmente è". Voi che ne pensate #RadioDOC #DeliaBuglisi #serenabrancale #levante - facebook.com facebook