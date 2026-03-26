Il rapper ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, intitolato Bully, che non includerà l’utilizzo di intelligenza artificiale. La pubblicazione, inizialmente prevista per fine gennaio, è stata poi spostata al 20 marzo senza che sia stata comunicata una nuova data di uscita. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Kanye West ha rivelato la tracklist del nuovo album Bully, del quale la release preannunciata per la fine di gennaio, era slittata allo scorso 20 marzo ed attualmente non è stata comunicata una nuova data di pubblicazione. Il rapper ha condiviso nella giornata di ieri un aggiornamento su X, dove ha postato la tracklist completa delle tredici canzoni che comporranno l’attesissimo dodicesimo lavoro in studio. Faranno parte di Bully, brani già pubblicati come Preacher Man e Beauty And The Beast, oltre ad inediti come All The Love, Father, Whatever Works, Circles e I Can’t Wait. A corredo del post, Ye ha semplicemente scritto “ Bully on the day... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kanye West ha svelato la tracklist del nuovo album Bully: “Non conterrà intelligenza artificiale”

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