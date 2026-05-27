Il sindaco di Senigallia è stato riconfermato ieri mattina durante la cerimonia di proclamazione, riprendendo il suo ruolo con la fascia tricolore. È iniziata la composizione della nuova Giunta comunale, con alcuni nomi già circolati come possibili assessori. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi e nomi ancora da definire, mentre si lavora per avviare i progetti per la città. La nuova amministrazione si prepara a proseguire le attività già avviate.

SENIGALLIA È avvenuta ieri mattina la proclamazione del sindaco Massimo Olivetti che, riconfermato, è tornato a indossare nuovamente la fascia tricolore. «Sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare Senigallia per altri cinque anni - le sue parole -. Grazie a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questa campagna: ai candidati, a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi mi ha sostenuto anche con un semplice messaggio o gesto di incoraggiamento, e soprattutto alla mia famiglia. Il grazie più grande va a tutta la città per la fiducia accordata. Un pensiero anche ai miei competitor, con i quali non sono mai mancati rispetto e dialogo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Olivetti: «Ora al lavoro per la città di Senigallia». Scatta la composizione della Giunta, i nomi caldi e tante ipotesi sul tavolo

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