La Giunta comunale esaminerà domani le proposte di riqualificazione di Piazza Gramsci, una delle aree centrali della città. Il progetto prevede un investimento superiore ai 6 milioni di euro e include la realizzazione della prima fontana pubblica nel quartiere. La riqualificazione mira a rinnovare lo spazio pubblico e a migliorare l’aspetto della piazza.

Una piazza da oltre 6 milioni di euro. Arriveranno domani in Giunta le ipotesi di riqualificazione del salotto cittadino. Un progetto, tre opzioni a seconda dell’ampiezza dell’ellisse centrale, che andrà a ricreare la "perla" del passato, e ovviamente della spesa. Dopo anni di attesa, finalmente piazza Gramsci avrà il suo nuovo disegno urbano. "Alla base c’è l’idea del vecchio studio di fattibilità, poi ci è stato presentato il documento delle alternative progettuali, che è un upgrade del primo piano - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Domani ne discuteremo in Giunta per poi, nel giro di qualche mese, arrivare alla restituzione del piano di fattibilità tecnico-economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita di Piazza Gramsci. Progetti sul tavolo della Giunta: "E la prima fontana della città"

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