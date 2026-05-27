Le casse previdenziali affermano che gli investimenti sono necessari per finanziare le prestazioni previdenziali a cui sono chiamate. La loro posizione ufficiale sottolinea l’importanza di investimenti proficui e prudenti nel Paese. Non vengono forniti dettagli specifici sugli importi o le strategie adottate, ma si evidenzia che l’obiettivo principale è garantire le prestazioni previdenziali attraverso una gestione oculata delle risorse.

Roma, 27 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La nostra posizione ufficiale è che gli investimenti servono a finanziare le prestazioni previdenziali alle quali le Casse sono chiamate. Abbiamo espresso tutta una volontà di iniziative di supporto ai nostri professionisti in termini di prestazioni, gli investimenti saranno funzionali a questo. E' chiaro che poi se gli investimenti ricadono nelle aree professionali delle professioni sottostanti alla nostra associazione, ovviamente ne abbiamo un vantaggio doppio, e questo è il nostro obiettivo. Fare investimenti proficui che siano però diversificati, prudenti nel nostro Paese è un obiettivo che allinea il nostro interesse con quello dei rappresentanti del governo e della politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oliveti (Adepp): "Investimenti proficui e prudenti nel Paese è obiettivo"

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