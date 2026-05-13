Un turista inglese si trova in quarantena all’ospedale Sacco di Milano a causa di un sospetto contagio da Hantavirus. La notizia arriva dopo mesi in cui, a livello globale, si sono verificati diversi casi di malattie virali e la comunità medica si prepara a essere più cauta nelle valutazioni cliniche, soprattutto dopo l’esperienza con il Covid-19. La situazione rimane sotto monitoraggio.

Milano, 13 maggio 2026 – All'ospedale Sacco di Milano un turista inglese è in quarantena perché a rischio di contagio di Hantavirus. "È molto difficile per me fare valutazioni. È chiaro che dopo quello che è successo saremo tutti prudenti nel fare valutazioni - ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala riferendosi a quanto affrontato dalla città e dal Paese per il Covid -. Vedo che gran parte della scienza è concorde nel dire che questo virus, a differenza del Covid, è u n virus conosciuto e quindi il problema dovrebbe essere meno rilevante ". Hantavirus medicine vial is held by a male doctor wearing gloves Il caso del cittadino britannico in isolamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hantavirus, Sala: tutti ampiamente scottati, dopo Covid saremo prudenti nel fare valutazioni

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HANTAVIRUS, SALA: PRUDENTI IN VALUTAZIONI DOPO QUANTO SUCCESSO CON COVID

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