Roma, 27 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Ammontano a 1,657 milioni gli iscritti alle Casse di previdenza dei quali circa 1,378 milioni sono liberi professionisti e 130.000 pensionati attivi". Così il presidente dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati, Alberto Oliveti dal palco degli Stati generali della previdenza dell'Adepp, in corso a Roma. Oliveti ha sottolineato le cifre sul "patrimonio delle Casse passato da poco a 125,2 miliardi. Contribuiamo con le tasse (2,65 miliardi nel 2023) al bilancio dello Stato", conclude. La sfrontatezza di Lovati: “Non patteggio. Nel 2017 macchinazione contro Sempio” GUARDA Campo largo o campo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Previdenza, Oliveti (Adepp): "1,65 mln iscritti a casse, 130mila pensionati attivi"

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