Ecco Pensare Blu – Dal pensiero critico al problem solving il libro controcorrente di Roberto Basso

È stato pubblicato “Pensare Blu – Dal pensiero critico al problem solving”, un libro scritto dall’autore Roberto Basso. Il testo affronta il tema del pensiero critico e delle capacità di risoluzione dei problemi, contrapposto alla tendenza attuale di concentrarsi sulla velocità e sulla quantità di attività svolte senza pause per riflettere.

Al giorno d’oggi non c’è tempo per pensare, bisogna correre, andare veloci. Macinare metaforici chilometri senza mai fermarsi un secondo a riflettere. Tutto scorre frenetico: il mondo del lavoro con il suo passo inarrestabile, la società dei consumi, il sovraccarico informativo dei social media. Ogni cosa vola via in un battito di ciglia. In questo contesto caotico Roberto Basso con il suo libro “Pensare blu – Dal pensiero critico al problem solving” (Luiss University) invita ad alzare lo sguardo verso il cielo. Il cielo blu delle canzoni, blu come il mare, blu come lo spazio infinito dell’immaginazione. Lì lo sguardo si muove senza fretta e il tempo rallenta.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ecco “Pensare Blu – Dal pensiero critico al problem solving”, il libro controcorrente di Roberto Basso Notizie correlate Leggi anche: Sfida a colpi di logica e problem solving, torna la Coppa Ruffini promossa da Unimore Finanza, imprenditoria, problem solving: a Milano arrivano le elementari con l'AI personalizzata per ogni bambinoIl gruppo Inspired Education ha presentato un nuovo modello di istruzione primaria, chiamato Inspired Edge Academy, che dal gennaio 2027 sarà... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fermarsi per decidere meglio nell’era delle scelte veloci. Il messaggio in Pensare blu, di Roberto Basso. Ecco Pensare Blu – Dal pensiero critico al problem solving, il libro controcorrente di Roberto BassoAl giorno d’oggi non c’è tempo per pensare, bisogna correre, andare veloci. Macinare metaforici chilometri senza mai fermarsi un secondo a riflettere. Tutto scorre frenetico: il mondo del lavoro con i ... tpi.it Fermarsi per decidere meglio nell’era delle scelte veloci. Il messaggio in Pensare blu, di Roberto BassoTra i tanti film molto belli di Clint Eastwood c'è Sully, con Tom Hanks, in cui si racconta un fatto realmente accaduto. Il film segue il pilota Chesley Sullenberger, che nel 2009 riuscì a compiere ... ilriformista.it