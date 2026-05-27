Ok Consob Opa Vecchioni-Dompè su BF spa

La Consob ha dato il via libera all’offerta pubblica di acquisto di Arum e Dompè Holdings su BF spa. L’autorizzazione riguarda il documento di offerta presentato dalle due società. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità dell’operazione. L’approvazione consente alle società di procedere con le operazioni di acquisto delle azioni di BF spa, nel rispetto delle normative vigenti.

La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'Opa di Arum e Dompè Holdings sulle azioni di BF spa. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio l'8 giugno 2026 e terminerà il 3 luglio 2026. Il pagamento del corrispettivo, pari a 5,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, a fronte del contestuale trasferimento agli offerenti della proprietà di tali azioni, sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione e, pertanto il 10 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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