Due società del settore agroindustriale hanno comunicato di aver avviato un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di una società quotata in borsa. La proposta riguarda tutte le azioni in circolazione e lascia invariata la quotazione dell’azienda coinvolta. La decisione è stata ufficializzata da entrambe le parti coinvolte, che hanno reso pubblici i dettagli dell’operazione.

Mossa strategica nel cuore dell’agroindustria italiana. Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. hanno annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di B.F. S.p.A., gruppo attivo nella filiera agroalimentare e quotato su Euronext Milan. L’operazione, comunicata ai sensi della normativa Consob, punta a consolidare il controllo della società senza tuttavia arrivare al delisting. L’offerta riguarda la totalità delle azioni non ancora detenute dai due promotori, pari a circa il 50,9% del capitale. Arum e Dompé Holdings controllano già insieme quasi il 49% della società e intendono ora rafforzare la propria posizione, mantenendo comunque B.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vecchioni - Dompé opa su azioni BF. La società resta quotata

Notizie correlate

Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico VecchioniL'Università Lumsa ha conferito honoris causa, al presidente esecutivo del gruppo agroindustriale Bf, Federico Vecchioni, il dottorato di ricerca in...

Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf VecchioniFederico Vecchioni, presidente esecutivo di Bonifiche Ferraresi, il più importante gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, ha ricevuto ieri...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bf, si compie progetto strategico di Vecchioni: agricoltura al centro del mondo: Opa Dompé, 2 mld di operazione; Vecchioni - Dompé opa su azioni BF. La società resta quotata; B.F., Vecchioni e Dompé lanciano OPA totalitaria non finalizzata al delisting.

B.F., Vecchioni e Dompé lanciano OPA totalitaria non finalizzata al delistingArum (società dell'AD di B.F Federico Vecchioni) e Dompé Holdings (che fa riferimento a Sergio Dompé) hanno assunto la decisione di ... teleborsa.it

Vecchioni - Dompé opa su azioni BF. La società resta quotataArum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. hanno annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni di B.F. S.p.A., gruppo attivo nella filiera agroalimentare e ... ilgiornale.it

REDWOOD racconta DE ANDRE', GUCCINI e VECCHIONI Trenta canzoni non sono certo esaustive della carriera immensa di tre pilastri della voce cantautoriale italiana, ma se scelte con cura, come i REDWOOD hanno fatto, posso comunque rendere bene l'i - facebook.com facebook

Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico Vecchioni. Focus sul Mediterraneo, 'orizzonte culturale ed economico strategico' #ANSA x.com