Operazione Vecchioni-Dompé | Opa su BF

Un'operazione di acquisizione si sta sviluppando nel settore agroindustriale e farmaceutico. Il presidente di una società del settore, attraverso la sua holding, ha completato un progetto strategico e ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sul gruppo, di cui è già socio. L'offerta, di 5 euro per azione, rappresenta un incremento del 13,8% rispetto al prezzo di chiusura della giornata precedente in Borsa.

Un’Opa per rafforzare il controllo, mettere ordine nella plancia di comando e continuare la navigazione con il mercato a bordo. È questo l’obiettivo dell’offerta annunciata ieri su BF. A promuoverla Aum, la cassaforte del presidente Federico Vecchioni insieme alla holding dell’industriale farmaceutico Sergio Dompé. Offrono 5 euro per azione interamente in contanti. Un prezzo che incorpora un premio del 13,8% rispetto alla chiusura della vigilia. Significa valutare la società 1,3 miliardi. L’offerta riguarda fino al 50,878% del capitale sociale, vale a dire tutte le azioni che in questo momento non sono in mano ai due offerenti (133 milioni). Arum possiede infatti il 24,147%, Dompé Holdings controlla il 24,975%.🔗 Leggi su Laverita.info

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