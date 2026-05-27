È stato approvato un accordo che prevede sconti su luce e gas, oltre a consulenze dedicate e assistenza nella gestione dei consumi energetici. L’intesa mira a ridurre le spese per i consumatori e migliorare l’efficienza energetica. Le offerte sono rivolte a utenti domestici e aziende, con l’obiettivo di favorire un utilizzo più consapevole delle risorse. Le modalità di accesso ai servizi e le condizioni specifiche saranno comunicate attraverso comunicati ufficiali.

Sconti su luce e gas, consulenze dedicate e supporto nella gestione dei consumi energetici. Nasce con l’obiettivo di alleggerire il peso dei rincari e sostenere il tessuto economico locale la nuova convenzione siglata tra l’azienda dei comuni Cogeser Energia e le associazioni territoriali di Confcommercio: Adda Milanese, Gorgonzola e Melzo. L’accordo è rivolto sia alle imprese associate sia ai dipendenti e punta a offrire strumenti concreti per affrontare una fase ancora caratterizzata dall’instabilità dei mercati energetici e dalla volatilità dei prezzi. La convenzione prevede tariffe agevolate per energia elettrica e gas con formule differenziate in base ai livelli di consumo, sconti annuali, incontri personalizzati e orientamento nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze aziendali o familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ok all’accordo per abbattere i costi energetici

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From Data Centers to Power Plants: The New AI Trade

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