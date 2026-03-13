Guidesi | Costi energetici | serve un intervento immediato e strutturale
Il rappresentante politico ha espresso preoccupazione riguardo ai costi energetici, chiedendo un intervento rapido e strutturale. Ha criticato la mancanza di azioni da parte della Commissione europea, sottolineando che la speculazione e gli alti costi stanno mettendo a rischio produzioni e consumi. La richiesta si rivolge a un intervento che possa affrontare direttamente queste criticità.
“Non capisco cosa aspetti la Commissione europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovracosti energetici; serve un intervento immediato e strutturale; se ciò non dovesse avvenire si fermeranno produzioni e consumi”. Interviene con fermezza l’assessore allo Sviluppo economico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
