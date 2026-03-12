Ets | Italia chiede stop immediato per abbattere i costi

Il governo italiano ha presentato una richiesta ufficiale per fermare subito l’implementazione del sistema di scambio di quote di emissioni europee, chiamato Ets, riguardo alla produzione di energia termoelettrica. La decisione mira a bloccare temporaneamente le misure che regolano le emissioni di gas serra nel settore energetico. La richiesta è stata comunicata alle autorità competenti europee.

Il governo italiano ha lanciato una richiesta formale per la sospensione immediata dell’applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni europee, noto come Ets, sulla produzione termoelettrica. Questa iniziativa, sostenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai ministri dell’Energia Pichetto Fratin e delle Imprese Urso, nasce dall’urgenza di contenere i prezzi dell’elettricità che hanno raggiunto picchi preoccupanti a causa del conflitto in Iran. I vertici politici ritengono che il meccanismo attuale gonfi artificialmente il costo dell’energia, arrivando a rappresentare un quarto della spesa totale per le famiglie e le imprese nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

