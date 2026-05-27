Ogni giorno vengono commessi 100 reati | 20 sono truffe ecco come la criminalità fa i soldi in regione
Ogni giorno vengono commessi circa 100 reati, di cui circa 20 sono truffe. In un anno, una riduzione di circa 892 reati rappresenterebbe un calo complessivo della criminalità diffusa.
Ottocentonovantadue reati in meno in un anno sarebbero sufficienti per evidenziare una “complessiva diminuzione della criminalità diffusa”. E' quanto sostiene l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che attraverso una nota diffusa alla stampa commenta i dati sulla delittuosità. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
The 100 Video Rule That Builds Massive YouTube Channels
Notizie e thread social correlati
Arrestato a Brescia un professionista delle truffe, il questore: "Commessi reati tra i più deprecabili"A Brescia è stato arrestato un professionista noto per aver commesso numerose truffe.
Leggi anche: A Roma ogni giorno scompare un minorenne, chi sono e perché scappano. L'ombra della criminalità
Argomenti più discussi: Raffica di furti nelle abitazioni, la banda dei cileni che depredavano le case nel Comasco finisce davanti ai giudici; Commessa trovata morta al centro commerciale Porta d'Orvieto, aveva 42 anni: lascia figlio e marito; Remigrazione: a tutti i sostenitori vorrei dire...; Il ringraziamento di Giancarlo Nicosanti alla Pallacanestro Forlì.
Ogni giorno vengono commessi 100 reati: 20 sono truffe, ecco come la criminalità fa i soldi in regioneE' quanto emerge dall'analisi del report presentato dalla prefettura di Trieste e ripreso dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Reati in calo, ma il Partito democratico critica ... triesteprima.it
Ti aspettiamo in libreria ogni giorno per gli autografi! P.S. La colonna sonora è interpretata da Monica. Per ora Instagram non ci concede ancora le hit famose… ma ci stiamo lavorando (seguiteci!) #autografo #commessi #librai facebook