A Brescia è stato arrestato un professionista noto per aver commesso numerose truffe. L'uomo, considerato un truffatore seriale, era stato già coinvolto in altri episodi di furto aggravato ai danni di un'anziana. L'arresto è avvenuto in seguito a un'operazione congiunta delle Squadre Mobili. Il questore ha definito i reati come tra i più deprecabili.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un truffatore proveniente dalla Campania è stato fermato per furto aggravato ai danni di un’anziana donna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato individuato grazie a una collaborazione tra le Squadre Mobili di Brescia, Genova e Padova, dopo aver messo a segno il colpo con la tecnica del “finto carabiniere”. Le indagini e il fermo del truffatore Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi durante mirate attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Gli investigatori della...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Brescia un professionista delle truffe, il questore: "Commessi reati tra i più deprecabili"

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