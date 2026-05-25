A Roma ogni giorno scompare un minorenne chi sono e perché scappano L' ombra della criminalità
Ogni giorno a Roma scompaiono minorenni, tra cui bambini di appena 10 e 11 anni. Tra le persone scomparse ci sono Veronika, Abdel, Adly, Ayoub, Mohamed, Abdelwahed, Keli, Diego, Seka, Eslam, Enrique e Kosta. Quest’ultimo ha 11 anni, mentre Kasandra ne ha 10. La presenza di minori così giovani tra le persone scomparse solleva preoccupazioni sulla loro sicurezza e sui motivi delle loro fughe, spesso legate a circostanze di vulnerabilità e rischi legati alla criminalità.
Veronika, Abdel, Adly, Ayoub, Mohamed, Abdelwahed, Keli, Diego, Seka, Eslam, Enrique, ma anche Kosta che ha solamente 11 anni e Kasandra, che di anni ne ha appena 10. Nomi di battesimo dietro ai quali si celano percorsi complicati: abusi, disagio relazionale e forti conflitti identitari, ma anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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