Allerta gialla | rischio di temporali già dalla serata di oggi

Notizia in breve

Dalla serata di oggi è prevista un'onda di temporali intensi, con rischio di rovesci violenti. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla che sarà valida fino alle 12 di domani. Il rischio interessa la zona e riguarda condizioni di instabilità atmosferica dovute al calo delle temperature dopo i giorni di caldo intenso.