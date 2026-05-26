Allerta gialla | rischio di temporali già dalla serata di oggi

Da sondriotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla serata di oggi è prevista un'onda di temporali intensi, con rischio di rovesci violenti. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla che sarà valida fino alle 12 di domani. Il rischio interessa la zona e riguarda condizioni di instabilità atmosferica dovute al calo delle temperature dopo i giorni di caldo intenso.

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Il gran caldo di questi ultimi giorni potrebbe lasciare spazio, a partire dalla serata di oggi, a violenti rovesci di carattere temporalesco: la Protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta gialla per rischio temporali che rimarrà in vigore almeno fino alle 12 di domani. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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