Oggi è la Festa del papà | perché in Italia si celebra il 19 marzo

Oggi in Italia si celebra la Festa del papà, una ricorrenza che cade il 19 marzo. La giornata è dedicata a riconoscere il ruolo dei padri, evidenziando il loro coinvolgimento nella vita familiare e il supporto che offrono ai figli. La data è fissata da tempo e rappresenta un momento di festa e di riconoscimento pubblico per i padri di tutto il paese.

Roma, 19 marzo 2026 – Oggi, 19 marzo, è il giorno in cui in Italia si festeggiano i papà. Un’occasione speciale per riconoscere il loro impegno, l’affetto e il contributo fondamentale nella crescita dei figli. Come festeggiare la ricorrenza. Tradizionalmente, i figli celebrano i loro padri con gesti di affetto semplici. Non servono grandi regali, basta un piccolo pensiero: un biglietto fatto a mano, del tempo trascorso insieme, la preparazione o l’acquisto di un dolce tipico della giornata. Tradizionali sono le zeppole o i bignè di San Giuseppe. Quando si festeggia nel resto del mondo. Come l’Italia, anche altri Paesi europei come la Croazia, la Spagna e il Portogallo festeggiano i papà nel giorno di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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