A Roma sono stati effettuati 18 arresti legati a un'organizzazione mafiosa coinvolta in traffico di droga, estorsioni e tentativi di omicidio. Le indagini hanno portato alla scoperta di sequestri di persona e dell'impiego di un killer cileno. Le autorità hanno smantellato un gruppo criminale considerato particolarmente attivo e violento, con operazioni che hanno coinvolto diverse zone della città.

È di 18 arresti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha colpito una delle più pericolose organizzazioni criminali di Roma, accusata di traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, detenzione illegale di armi, sequestro di persona, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio. Le misure cautelari sono state eseguite nella Capitale nelle prime ore del mattino, su ordine del G.I.P. del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, e hanno coinvolto 16 persone in carcere e 2 agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta per contrastare un sodalizio dedito all’importazione e distribuzione di ingenti quantità di droga, con modalità mafiose e collegamenti con il clan Senese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia a Roma tra droga, sequestri di persona e tentati omicidi con l'ingaggio di un killer cileno: 18 arresti

Notizie correlate

Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidioROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di...

Droga Capitale, retata con 18 arresti a Roma: sventata la faida tra clanBlitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Mafia, dal traffico di droga ai sequestri e i tentati omicidi: 18 arresti a Roma, colpo al clan Senese; Bar Cavalletti a Roma, ora l'accusa è di aver riciclato denaro per un gruppo mafioso; Inchiesta Hydra, il pentito Amico svela nuovi legami tra mafia e politica: riflettori sulla Lega; Rolex e pistole col silenziatore: l'alleanza tra catanesi e romani per ripulire le gioiellerie di lusso.

Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidioROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del locale Tribu ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Mafia, dal traffico di droga ai sequestri e i tentati omicidi: 18 arresti a Roma, colpo al clan SeneseTra i reati anche le spedizioni punitive nel carcere di Rebibbia ... msn.com

Mafia, dal traffico di droga ai sequestri e i tentati omicidi: 18 arresti a Roma, colpo al clan Senese x.com

Mafia in Trentino: intimidazioni e pressioni con «modalità silenti» https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/06/mafia-in-trentino-intimidazioni-e-pressioni-con-modalita-silenti-1.4356919 - facebook.com facebook