Il 27 maggio si ricorda Sant’Agostino di Canterbury, inviato da San Gregorio Magno con quaranta monaci. Arrivato in Inghilterra, convertì il re del Kent e iniziò la diffusione del cristianesimo nel territorio. La sua missione portò alla fondazione di una chiesa locale e alla crescita della presenza cristiana in Britannia.

Inviato da San Gregorio Magno alla guida di quaranta monaci, il Santo italiano convertì il re del Kent e piantò i semi della Chiesa in terra britannica. Sebbene non si conoscano moltissimi dettagli sulla prima parte della vita di Sant’Agostino di Canterbury, la sua figura è legata indissolubilmente alla città inglese in cui visse a lungo e morì. Eppure, le sue origini erano interamente italiane: prima di intraprendere il suo storico viaggio, era infatti l’abate benedettino del celebre monastero di Sant’Andrea al Celio, nel cuore di Roma. La storia e la tradizione della Chiesa lo ricordano come un gigante dell’evangelizzazione. Lo stesso Martirologio Romano ne fa memoria sottolineando come fu inviato da papa san Gregorio Magno insieme ad altri monaci a predicare la parola di Dio agli Angli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi, 27 Maggio: Sant’Agostino di Canterbury, l’apostolo d’Inghilterra che sconfisse il paganesimo

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Santo del Giorno – 27 Maggio SantAgostino di Canterbury, vescovo | Gocce di Luce

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