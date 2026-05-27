Oggi 27 Maggio | Sant’Agostino di Canterbury l’apostolo d’Inghilterra che sconfisse il paganesimo
Il 27 maggio si ricorda Sant’Agostino di Canterbury, inviato da San Gregorio Magno con quaranta monaci. Arrivato in Inghilterra, convertì il re del Kent e iniziò la diffusione del cristianesimo nel territorio. La sua missione portò alla fondazione di una chiesa locale e alla crescita della presenza cristiana in Britannia.
Inviato da San Gregorio Magno alla guida di quaranta monaci, il Santo italiano convertì il re del Kent e piantò i semi della Chiesa in terra britannica. Sebbene non si conoscano moltissimi dettagli sulla prima parte della vita di Sant’Agostino di Canterbury, la sua figura è legata indissolubilmente alla città inglese in cui visse a lungo e morì. Eppure, le sue origini erano interamente italiane: prima di intraprendere il suo storico viaggio, era infatti l’abate benedettino del celebre monastero di Sant’Andrea al Celio, nel cuore di Roma. La storia e la tradizione della Chiesa lo ricordano come un gigante dell’evangelizzazione. Lo stesso Martirologio Romano ne fa memoria sottolineando come fu inviato da papa san Gregorio Magno insieme ad altri monaci a predicare la parola di Dio agli Angli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Santo del Giorno – 27 Maggio SantAgostino di Canterbury, vescovo | Gocce di Luce
Notizie e thread social correlati
Sant’Agostino di Canterbury: il primo arcivescovo che evangelizzò l’InghilterraIl 27 maggio la Chiesa ricorda Sant’Agostino di Canterbury, monaco benedettino e primo arcivescovo di Canterbury.
Oggi 27 marzo, San Ruperto di Salisburgo: vescovo e instancabile apostolo della BavieraOggi si celebra San Ruperto di Salisburgo, vescovo e figura religiosa venerata nella regione.
Temi più discussi: Santo del giorno 27 Maggio 2026: Sant’Agostino, vescovo di Canterbury; Sant’Agostino di Canterbury: il primo arcivescovo che evangelizzò l’Inghilterra; Oroscopo del giorno dopo: mercoledì 27 maggio 2026 (Sant’Agostino di Canterbury); Mercoledì 27 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno.
Oggi si celebra: Sant' Agostino di Canterbury santodelgiorno.it #santodelgiorno #chiesacattolica #27maggio2026 #santagostinodicanterbury #santagostino x.com
Da oggi pomeriggio, presso la Chiesa di Sant'Agostino, in Borgo Murata, il Solenne Triduo in preparazione alla Solennità del prossimo 29 maggio! Ore 17.30, Santo Rosario Ore 18.00, Santa Messa EVVIVA SANT'ELEUTERIO!!! facebook
Sant’Agostino di Canterbury, 27 maggio 2026 | Oggi si celebra la memoria del grande apostolo d’InghilterraIl 27 maggio si ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Scopriamo la storia della sua missione nel Kent, i prodigi e le meraviglie della cittadina di Canterbury. ilsussidiario.net
Mercoledì 27 maggio: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 27 maggio 2026 e si festeggia Sant'Agostino. Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno. nostrofiglio.it
Venerabile San Amfilochio di Pochaev (+ 1971) (12 maggio) reddit