S e la rappresentanza femminile nell’Assemblea fu molto limitata, solo 21 Madri della Costituzione su 556 Membri il 2 giugno 1946 segnò un fondamentale momento di democrazia per il nostro Paese e per le sue donne. Leggi anche › “Voto alle donne!”: un libro racconta la storia di una lunga battaglia Un diritto acquisito, purtroppo, non lo è per sempre bisogna tenerlo a mente. E il cammino verso la parità di genere è lungo e seminato di intoppi, difficoltà, passi indietro. I principali diritti delle donne, in Italia, sono stati acquisiti in un tempo recente e, a volte, rischiano di essere messi in discussione. Leggi anche › Ponte del 2 giugno... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - OffiCine-IED celebra questo importante Anniversario attraverso il linguaggio del Cinema con il cortometraggio "Facciamo rumore"

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