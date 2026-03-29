Un'attrice romana è protagonista del cortometraggio “Freeze”, realizzato da OffiCine-Ied per iO Donna, interpretando una giovane con un carattere rivoluzionario. Attualmente, l’attrice lavora contemporaneamente su due film, affrontando due ruoli diversi in due set distinti. La sua esperienza si confronta con la sfida di interpretare personaggi diversi, un compito che richiede impegno e versatilità.

V alentina Romani lavora a due film contemporaneamente. Due set, due copioni, due personaggi. Pensavamo che solo Isabelle Huppert si misurasse con l’ubiquità. E invece no. L’attrice che La porta rossa e Mare fuori hanno reso celebre, passa da un piano di lavorazione all’altro nella stessa settimana. iO Donna e IED sullo schermo con “Freeze”: un cortometraggio per celebrare i 30 anni X Leggi anche › Avere 30 anni, il corto Officine IED: “Freeze” In un interstizio, trova il tempo di parlare con iO Donna: «Funziono meglio quando il ritmo è serrato, se l’attenzione è massima» ci dice. «Poi, certo, ho un deficit di sonno». Leggi anche › Valentina Romani: «Il mio motto? Mai dire mai, mai dire sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protagonista del cortometraggio “Freeze” che OffiCine-Ied ha realizzato per iO Donna, al cinema interpreta una giovane che «ha in sé il fuoco della rivoluzione». Uno dei personaggi verso cui l’attrice romana si sente sempre «libera e accogliente»

Articoli correlati

Chi è Yerin Ha, l’attrice protagonista di Bridgerton 4 che interpreta SophieYerin Ha è l'attrice australiana, di origini sudcoreane, che interpreta Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton.

Strage di Crans-Montana, le lacrime del comandante dei Vigili del Fuoco: «Una donna che ha perso il figlio, mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo salvato»«Mi sono avvicinato a una donna che ha perso il figlio quella notte, avevo paura che mi dicesse che l'avevo lasciato morire e invece mi ha...

Tutto quello che riguarda Protagonista del cortometraggio Freeze...

Discussioni sull' argomento Valentina Romani per i 30 anni di iO Donna: Trent’anni: voglio lasciarmi sorprendere; Freeze su La7, talento da Amendolara nel corto con Valentina Romani e Celeste Dalla Porta; Che scuola ha fatto Herbert Ballerina: Ho rimosso il liceo; Avere 30 anni, il corto Officine IED: Freeze.

iO Donna arriva sullo schermo con Freeze: un cortometraggio al femminile per celebrare i 30 anniUna storia al femminile che racconta l'amicizia profonda, vitale e contraddittoria tra due donne - Valentina Romani e Celeste Dalla Porta - in un momento di svolta ... iodonna.it

Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film dei Daniels, in uscita il 19 novembre 2027 - facebook.com facebook

Vinicio Marchioni torna al cinema come protagonista de “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi, da domani in tutte le sale Attore tra i più solidi del panorama italiano, capace di passare dal teatro al cinema con naturalezza, nel film lavora per sottrazione, lascia x.com