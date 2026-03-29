S ara e Lea sono amiche da una vita. Hanno sempre passato insieme i loro compleanni e oggi il 30° di Sara non fa eccezione. Ma lei sembra distratta, ha appena fatto una telefonata per un problema su un biglietto aereo, approfittando di un momento in cui Lea non poteva sentirla. Le due ragazze sono in macchina, ferme a una stazione di servizio. Ma ecco che Lea, all’improvviso, chiede a Sara al volante di partire subito, e di seguire un misterioso furgoncino con la scritta: Freeze. Sara chiede: «Che cos’è, un camion dei gelati?» No. Dentro, spiega Lea, c’è un regalo speciale. Non è una festa a sorpresa, dice all’amica, neanche un viaggio. È molto di più, è quello che Sara aveva sempre sognato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due amiche, un compleanno importante, un regalo misterioso. Valentina Romani e Celeste Dalla Porta sono le protagoniste di Freeze, il nuovo cortometraggio di OffiCine-IED che affronta con delicatezza alcuni temi sui quali si interrogano le trentenni di oggi

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Tutto quello che riguarda Valentina Romani

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