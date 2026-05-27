Microsoft ha annunciato un nuovo sistema di design chiamato Copilot Design System, che influenzerà l’interfaccia di Office. La modifica principale riguarda la rimozione del pulsante flottante, con l’obiettivo di rendere l’uso dell’intelligenza artificiale meno invasivo. La progettazione del nuovo layout è guidata dal team di sviluppo di Microsoft, che ha specificato di voler migliorare l’esperienza utente attraverso queste modifiche.

? Punti chiave Come cambierà l'interfaccia di Office dopo l'eliminazione del pulsante flottante?. Chi guida il nuovo design per rendere l'IA meno invasiva?. Quali sono le tre nuove modalità per interagire con Copilot?. Perché il modello Throw & Catch promette di non interrompere il lavoro?.? In Breve John Friedman guida il nuovo framework per Microsoft 365 dopo vent'anni in azienda.. Eliminazione del Dynamic Action Button per ridurre l'attrito cognitivo degli utenti Office.. Nuovo modello Throw & Catch gestisce i flussi tra tre diverse superfici operative.. Interazione tramite pannello laterale, modalità on-canvas e Suggested User Actions variabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Office: Microsoft rivoluziona l’IA con il nuovo Copilot Design System

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