Office | Microsoft sposta Copilot nel menu per ridurre l’ingombro

Microsoft ha annunciato che sposterà il tasto Copilot nel menu di Office per ridurre l’ingombro visivo. La modifica riguarda principalmente le applicazioni più utilizzate, come Word, Excel e PowerPoint, che riceveranno il nuovo layout entro la prossima settimana. Gli utenti potranno trovare il pulsante di accesso al assistente intelligente spostato, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso e rendere più semplice l’interazione con le funzioni di intelligenza artificiale integrate.

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? Domande chiave Come si sposta il tasto Copilot per liberare lo schermo?. Quali programmi Office riceveranno il nuovo menu entro la prossima settimana?. Come cambierà l'uso del tasto fisico sugli AI PC?. Perché Microsoft ha deciso di ascoltare le proteste degli utenti?.? In Breve Aggiornamento disponibile per versioni desktop Windows, macOS e web entro la prossima settimana.. Spostamento del comando nel Ribbon tramite tasto destro sul Dynamic Action Button.. Rimappatura del tasto fisico Copilot sugli AI PC con funzione comando Ctrl.. Decisione basata sui back raccolti su Tech Community dopo critiche degli utenti.. Microsoft cambierà l’interfaccia di Office entro la prossima settimana per rispondere alle critiche degli utenti sul tasto fluttuante di Copilot. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Office: Microsoft sposta Copilot nel menu per ridurre l’ingombro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Digital Technical Office System (DTOS) | Intake Pre-Check Review Control Dashboard Sullo stesso argomento Windows 11: torna il tasto Menu, Microsoft rimappa il tasto Copilot? Punti chiave Come influirà questa modifica sulla stabilità delle scorciatoie da tastiera? Perché i produttori di hardware hanno ignorato le... Copilot Health: Microsoft unifica i tuoi dati medici inMicrosoft ha lanciato Copilot Health, un assistente dedicato alla gestione dei dati sanitari. Microsoft 365 Copilot reddit Copilot dà fastidio: Microsoft cambia Office dopo le protesteDopo le proteste degli utenti, Microsoft ora permette di spostare il tasto fluttuante di Copilot nelle applicazioni del pacchetto Office. A molti non è piaciuta l’inclusione forzata nelle applicazioni ... punto-informatico.it Microsoft userà Claude per Copilot in Office 365?Microsoft potrebbe usare i modelli di Anthropic per alcune funzionalità AI incluse nelle app di Office 365. L’indiscrezione arriva dalle fonti di The Information. L’azienda di Redmond ha dichiarato ... punto-informatico.it