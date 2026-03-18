Microsoft riorganizza il settore IA con un nuovo boss di Copilot

Microsoft ha annunciato una riorganizzazione interna del settore intelligenza artificiale, con l'obiettivo di eliminare la frammentazione del progetto Copilot. L'azienda ha deciso di affidare a un nuovo responsabile la guida di questa divisione, concentrando le risorse e le attività per migliorare l'integrazione e lo sviluppo del sistema. La modifica riguarda tutte le componenti coinvolte nel progetto.

(Adnkronos) – Microsoft ha avviato una profonda ristrutturazione interna volta a eliminare la storica frammentazione dell'IA Copilot. Fino a oggi, le divisioni dedicate ai consumatori e quelle rivolte al mercato commerciale hanno operato su binari separati, generando un'esperienza d'uso spesso incoerente. La nuova strategia di Satya Nadella punta a fondere queste realtà in un unico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: “L’IA sostituirà i colletti bianchi entro 18 mesi”: l’annuncio choc del boss di Microsoft Navigare sicuri a scuola con Copilot, MFA e FIDO2 – Speciale Safer Internet Day 2026 con Gabriele Tansini (Microsoft)In occasione del Safer Internet Day 2026, partecipa a un webinar gratuito pensato per aiutare scuole e insegnanti a muoversi con più tranquillità nel... Microsoft's CoPilot Is Failing Aggiornamenti e contenuti dedicati a Microsoft riorganizza Discussioni sull' argomento Microsoft riorganizza i team Copilot, liberando il capo dell'IA per la corsa alla superintelligenza; Microsoft, ennesimo terremoto ai vertici: grandi novità per Copilot; Microsoft riorganizza i team Copilot AI alla ricerca di una maggiore coerenza; OpenAI Codex Security: l’agente AI che identifica le vulnerabilità nel software. Microsoft riorganizza Copilot: nuove strategie e leadership per l’AIScopri come Microsoft sta ristrutturando Copilot per migliorare l'esperienza utente e integrare intelligenza artificiale. mrw.it Nuova riorganizzazione in Microsoft, addio al capo di Experiences e Devices x.com I lavori inizieranno a giorni e prevedono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi e migliorie organizzative. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi - facebook.com facebook