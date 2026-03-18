Microsoft riorganizza il settore IA con un nuovo boss di Copilot

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Microsoft ha annunciato una riorganizzazione interna del settore intelligenza artificiale, con l'obiettivo di eliminare la frammentazione del progetto Copilot. L'azienda ha deciso di affidare a un nuovo responsabile la guida di questa divisione, concentrando le risorse e le attività per migliorare l'integrazione e lo sviluppo del sistema. La modifica riguarda tutte le componenti coinvolte nel progetto.

(Adnkronos) – Microsoft ha avviato una profonda ristrutturazione interna volta a eliminare la storica frammentazione dell'IA Copilot. Fino a oggi, le divisioni dedicate ai consumatori e quelle rivolte al mercato commerciale hanno operato su binari separati, generando un'esperienza d'uso spesso incoerente. La nuova strategia di Satya Nadella punta a fondere queste realtà in un unico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Microsoft's CoPilot Is Failing

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