Allerta caldo | rischio sanitario nelle città i consigli per la salute

? Punti chiave Come proteggere i farmaci in casa senza rischiare l'inefficacia?. Quali segnali d'allarme indicano un malessere negli anziani soli?. Cosa evitare a tavola per non incorrere in disturbi gastroenterici?. Perché il ventilatore può diventare pericoloso durante la notte?.? In Breve Evitare esposizione solare tra le ore 11 e le 18 a Torino, Bologna, Firenze e Roma.. Preferire pesce e pasta a carne e cibi piccanti per gestire l'afa.. Conservare i farmaci tra 25 e 30 gradi o in frigorifero per efficacia.. Indossare abiti in lino o cotone con cappello e creme solari protettive.. Torino, Bologna, Firenze e Roma si preparano a ricevere i primi bollini rossi di questa ondata di calore che colpirà le città italiane domani, mercoledì 27 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mass Chaos in Philippines Today! Mayon Volcanic Eruption Buried Many Homes in Albay

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