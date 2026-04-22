Salute degli occhi | a Roma screening gratuiti contro l’occhio secco

A Roma, presso il Maximo Shopping Center, si svolge un’iniziativa dedicata alla salute degli occhi. Fino al 5 maggio, sarà possibile partecipare a screening gratuiti contro l’occhio secco, inseriti nel progetto Pop Up Your Vision. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema e offrire un servizio gratuito di controllo visivo. La manifestazione coinvolge professionisti del settore e si svolge in un’area dedicata del centro commerciale.

Un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla salute della vista si terrà a Roma presso il Maximo Shopping Center, dove fino al 5 maggio sarà attivo il progetto Pop Up Your Vision. L’operazione, promossa da Alcon, mira a intercettare i sintomi della secchezza oculare attraverso screening gratuiti condotti da medici specialisti, cercando di dare risposta a un problema che colpisce circa 10 milioni di persone in Italia. L’impatto silenzioso di una patologia cronica sui cittadini. La percezione comune tende a liquidare il fastidio agli occhi come un semplice inconveniente passeggero, ma i dati clinici delineano un quadro molto più complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute degli occhi: a Roma screening gratuiti contro l’occhio secco Notizie correlate Salute degli occhi, in città il camper per gli screening gratuitiGiornate di screening gratuiti per la salute degli occhi, domani e venerdì 13 febbraio, organizzate dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli... Leggi anche: Salute, infanzia e prevenzione. Con ’Occhio ai bimbi’ tornano gli screening gratuiti della vista Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Laser agli occhi: cosa mette a rischio il risultato? Le cose da sapere prima di farlo; Occhi e primavera: la guida pratica per dire addio a prurito e rossore; Salute degli occhi, smog e fumo possono moltiplicare il rischio di congiuntivite; Nuova fondazione per la salute degli occhi: in Trentino nasce una rete a sostegno di ciechi e ipovedenti. Primavera e salute degli occhi: i 10 consigli degli esperti per combattere allergie e irritazioniPrurito, arrossamento e allergie oculari in primavera? Scopri i consigli degli esperti di Clinica Baviera per prenderti cura dei tuoi occhi. style.corriere.it Coalizione europea per la visione: La salute degli occhi va inserita nell’agenda politica europeaAlla vigilia delle elezioni del parlamento europeo, l’alleanza degli organismi professionali, gruppi di pazienti e Ong europee propone un manifesto con le priorità da affrontare. In Europa 20,4 ... quotidianosanita.it Nonostante i tagli, Amref Health Africa - Italia continua a curare il futuro dell’Africa. L’impegno resta concentrato su salute, prevenzione e formazione delle comunità locali. Programmi che puntano a rafforzare i sistemi sanitari e garantire assistenza sostenibile - facebook.com facebook Il parto non dovrebbe mettere a rischio la salute. Eppure, in molte aree dell’Africa, senza strutture e assistenza adeguata le madri rischiano la vita. Da quasi 70 anni @amrefit lavora accanto alle comunità per cambiare questa realtà. Formazione, prevenzione, x.com