La salute degli occhi al primo posto | al via gli screening gratuiti contro il glaucoma

Da cesenatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sarsina ha annunciato l’avvio di screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma, un’iniziativa promossa dal Lions Club Valle del Savio. Gli esami sono aperti a tutta la popolazione e si svolgeranno nelle prossime settimane. La campagna mira a favorire controlli precoci e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di verifiche periodiche della vista.

Il Comune di Sarsina informa la cittadinanza che, grazie a un’iniziativa promossa dal Lions Club Valle del Savio, saranno attivati screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma, aperti a tutta la popolazione. Le visite si svolgeranno presso la sede della Misericordia di Sarsina, in Piazzetta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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