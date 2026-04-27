La salute degli occhi al primo posto | al via gli screening gratuiti contro il glaucoma

Il Comune di Sarsina ha annunciato l’avvio di screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma, un’iniziativa promossa dal Lions Club Valle del Savio. Gli esami sono aperti a tutta la popolazione e si svolgeranno nelle prossime settimane. La campagna mira a favorire controlli precoci e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di verifiche periodiche della vista.

Il Comune di Sarsina informa la cittadinanza che, grazie a un’iniziativa promossa dal Lions Club Valle del Savio, saranno attivati screening gratuiti per la prevenzione del glaucoma, aperti a tutta la popolazione. Le visite si svolgeranno presso la sede della Misericordia di Sarsina, in Piazzetta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Salute degli occhi, in città il camper per gli screening gratuitiGiornate di screening gratuiti per la salute degli occhi, domani e venerdì 13 febbraio, organizzate dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli... Salute degli occhi: a Roma screening gratuiti contro l’occhio seccoUn’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla salute della vista si terrà a Roma presso il Maximo Shopping Center, dove fino al 5 maggio sarà... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Laser agli occhi: cosa mette a rischio il risultato? Le cose da sapere prima di farlo; Nuova fondazione per la salute degli occhi: in Trentino nasce una rete a sostegno di ciechi e ipovedenti; Lucky, il progetto della Banca degli occhi: così il sangue viene trasformato in retina; Occhi, come curarli in primavera. Parassiti degli occhi: come riconoscerli, rimuoverli e prevenirliScopri in questo articolo come rimuovere i parassiti degli occhi e proteggi la tua salute visiva con strategie efficaci. I parassiti degli occhi rappresentano una ... Leggi tutto ... msn.com Coalizione europea per la visione: La salute degli occhi va inserita nell’agenda politica europeaAlla vigilia delle elezioni del parlamento europeo, l’alleanza degli organismi professionali, gruppi di pazienti e Ong europee propone un manifesto con le priorità da affrontare. In Europa 20,4 ... quotidianosanita.it San Marino, raccolta funghi: obbligatorio il tesserino per tutelare l'ambiente e la salute pubblica - facebook.com facebook Giro d’Italia 2026, João Almeida verso la rinuncia! Problemi di salute per il portoghese x.com