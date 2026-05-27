Ci sono horror che fanno discutere per il finale, altri per gli spaventi o per le scene più estreme. Obsession, invece, sta generando un dibattito molto diverso: chi è davvero la vittima della storia? Da giorni online il film viene interpretato in due modi completamente opposti. Da una parte c’è chi vede Nikki come il vero mostro del racconto, una figura manipolatoria e disturbante che trasforma la relazione in qualcosa di tossico. Dall’altra, invece, c’è chi legge il film come una riflessione molto più inquietante sul controllo, sul consenso e sul bisogno ossessivo di essere amati. Ed è probabilmente proprio questo il motivo per cui Obsession sta colpendo così tanto il pubblico: il film non offre mai una risposta davvero rassicurante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Obsession e il problema di chi scambia il controllo per amore

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Gli horror più inquietanti sull’amore ossessivo dopo ObsessionTra i film horror che affrontano il tema dell’amore ossessivo, uno dei più discussi online è Obsession.

Argomenti più discussi: Obsession - La recensione del film horror di Curry Barker; CineMe: Obsession, uno dei migliori horror degli ultimi anni; Scary Stories to Tell in the Dark 2 è bloccato da un caos legale: Siamo finiti in un inferno burocratico; Guerra asimmetrica, gli imbarazzi sulla Flotilla, gli Stati Uniti e l'Ebola, divieto di fumo, Obsession.

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Obsession, spiegazione del finale: cosa significa davvero l’ultima scena e perché il film è una storia sull’amore tossicoObsession, horror psicologico diretto da Curry Barker, parte da una premessa apparentemente semplice: un ragazzo innamorato esprime il desiderio che la donna che ama ricambi finalmente i suoi ... cinefilos.it