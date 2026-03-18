Obsession attenti a cosa desiderate | il trailer italiano dell’horror che trasforma l’amore in un incubo

Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano di Obsession, un horror psicologico prodotto da Blumhouse. Il film, che sarà distribuito prossimamente, esplora temi legati alle ossessioni e alle relazioni complicate. Il trailer mostra scene inquietanti e atmosfere cupe, anticipando un film che mira a disturbare gli spettatori con immagini intense e suspense.

Universal Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Obsession, l’inquietante horror psicologico prodotto da Blumhouse che promette di scuotere il pubblico nella prossima stagione cinematografica. La storia ruota attorno a Bear (interpretato da Michael Johnston), un ragazzo timido e perdutamente innamorato della sua amica d’infanzia Nikki (Inde Navarrette). Nel tentativo disperato di conquistare il suo cuore, Bear entra in possesso di un antico e misterioso giocattolo degli anni ’60, il “Salice dei Desideri” (One Wish Willow). Spezzando un ramo del manufatto, esprime il desiderio che Nikki lo ami più di chiunque altro al mondo. Il desiderio viene esaudito, ma con conseguenze che superano ogni peggiore immaginazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Obsession, attenti a cosa desiderate: il trailer italiano dell’horror che trasforma l’amore in un incubo Articoli correlati ‘Obsession’ sarà il nuovo conturbante horror dell’annoUniversal Pictures ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Obsession, nuovo horror diretto da Curry Barker (Milk & Serial), in uscita nei cinema... Whistle: Il Richiamo della Morte | Il trailer italiano dell’horror di Corin HardyIl trailer è un concentrato di tensione e brividi: un gruppo di liceali scopre un antico fischietto azteco usato per evocare la Morte e infondere...