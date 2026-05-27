Il finale originale di Obsession prevedeva una conclusione più tragica rispetto a quella attualmente in sala. La versione scartata mostrava un epilogo ancora più cupo, con eventi che avrebbero accentuato il tono horror del film. La scena finale, invece, è stata modificata prima della distribuzione, lasciando nel pubblico un finale meno drammatico rispetto alla versione iniziale. La differenza tra le due versioni è stata oggetto di discussione tra gli spettatori.

Uno degli aspetti più discussi nelle ultime settimane su Obsession, l’horror diretto da Curry Barker che sta diventando un vero fenomeno al box office americano e internazionale, riguarda il finale del film. Nelle ultime settimane diverse testate USA hanno infatti rivelato che la conclusione che abbiamo visto al cinema non era quella originariamente pensata dal regista, e che Barker addirittura aveva già girato un finale completamente diverso prima di cambiare idea durante la post-produzione. Ne parliamo di seguito, ma attenzione agli spoiler. Secondo quanto raccontato dal filmmaker in un intervista a Entertainment Weekly, la prima versione di Obsession si chiudeva con un epilogo molto più tragico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Obsession aveva un finale completamente diverso: quello scartato era ancora più tragico

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Obsession | Trailer Ufficiale (Universal Pictures)

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Obsession aveva un finale completamente diverso: quello scartato era ancora più tragicoObsession aveva un finale completamente diverso: il regista Curry Barker lo ha cambiato dopo un consiglio di suo padre. cinemaserietv.it

Sembra che ci siano $5.5M nel 2° venerdì per #Obsession. Circa +25% rispetto al venerdì di apertura. Il 2° weekend è previsto intorno a ~$20M+, per ~$51M entro domenica. Un finale di $100M+ sembra sicuro, probabilmente punterà a $125M circa. : r/boxoffi reddit

Un solo ciak ha cambiato tutto: il dettaglio dietro il finale di Obsession è sorprendenteIl regista di Obsession, l'ultimo successo targato Blumhouse, ha deciso di svelare un dettaglio sul finale che il pubblico non ha mai visto. badtaste.it