Una ex segretaria di Bossi ha dichiarato che l’ex leader le appariva diverso da come lo si ricordava, descrivendolo come una persona con cuore e un po’ timido. Ha aggiunto che la sua partenza rappresenta non solo la perdita di una figura storica, ma anche di un pezzo di vita personale. La donna ha avuto l’opportunità di lavorare per anni a fianco di Bossi, contribuendo alla sua attività politica.

''Oggi se ne va un pezzo di storia. Ma per me se ne va anche un pezzo di vita. Ho avuto l'onore di lavorare per anni al fianco di Umberto Bossi. Un'esperienza che mi ha cambiata profondamente. Non è questo il momento delle analisi o dei giudizi. È il momento del silenzio e del rispetto. Porto con me ciò che mi ha insegnato, anche senza dirlo: il coraggio di esporsi, la forza di credere in qualcosa, la determinazione di non arretrare. Per questo oggi voglio solo dire grazie. Ciao Umberto''. È il ricordo che Daniela Cantamessa, storica segretaria di Umberto Bossi ha affidato alla sua pagina Facebook. Bossi e Berlusconi: le liti, le cene a villa San Martino, il governo e le strette di mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La storica segretaria di Bossi: “Era diverso da come appariva. Aveva cuore ed era anche un po' timido”

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