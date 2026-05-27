NXT 26.052026 L’alleanza tra Giappone e Italia

Da zonawrestling.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

NXT del 26 maggio 2026 ha mostrato un episodio ricco di azione, con match e momenti salienti. L’attenzione si è concentrata su diverse sfide tra i wrestler, con alcune vittorie e sconfitte evidenti. La puntata si è conclusa con un segmento che ha preparato il terreno per le prossime settimane, senza annunci di eventi futuri. La produzione ha mantenuto un ritmo serrato, coinvolgendo il pubblico presente e quello a casa.

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Ciao Bro di Zona Wrestling, incredibile quanta mancanza senta di NXT anche se salto una sola puntata. Episodio meno concentrato del solito che ugualmente va il doppio più spedito di qualsiasi altro show. Hoka Hey!!! Kelani Jordan vs Wren Sinclair(WKendal Gray) (3,5 5) Match sui 13-14 minuti e a mio avviso non il massimo come opener, poi non sorprendiamoci se gli ascolti calano. Kelani si focalizza sul ginocchio appena guarito della campionessa Speed, bisogna ammettere che ha un certo carisma sul quadrato, le manca giusto un personaggio efficace. Wren con coraggio reagisce alle sottomissioni avversarie, assestando anche il suo Double Underhook Suplex ma l’ex campionessa Impact continua il suo dominio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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