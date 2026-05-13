NXT 12.052026 L’avvento di Naraku

Tra una puntata di NXT e l’altra passano sette giorni che sembrano lunghi, ma al tempo stesso scorrono senza che ci si accorga. Questa attesa si inserisce in un periodo ricco di eventi, tra cui l’arrivo di Naraku, che si annuncia come una figura di rilievo nel panorama. La programmazione settimanale si intreccia con le novità che si prospettano nel prossimo episodio, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Ciao Bro di Zona Wrestling, i 7 giorni tra una puntata di NXT e l’altra sembrano passare così lentamente eppure volano e non ti rendi conto del tempo trascorso. Hoka Hey!!! Tatum Paxley & Lizzy Rain vs Nikkita Lyons & Zaria (3 5) Queste le chiamo entrate da wrestler, la contesa invece è un banale tag team match sorretto dal carisma che le 4 trasmettono sul quadrato. Nikkita ha uno scambio di calci con Tatum, però quando va per il cambio Zaria senza rimorso la abbandona. Mentre la Paxley dà il tag a Lizzy che finisce la leonessa con il Thunder Strike 1..2.3 Vincitrici: Tatum Paxley & Lizzy Rain Backstage: Kendal e Wren si ripromettono che non finiranno mai come Sol Ruca e Zaria, non credo ci sia il rischio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 12.05.2026 L’avvento di Naraku

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